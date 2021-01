OM : RMC fait une blague anti-Marseille, les excuses tombent

Dans : OM.

Compte tenu des mauvais résultats actuels, les supporters de l’Olympique de Marseille sont clairement sur les nerfs. Alors quand un média se permet de chambrer leur club, ils partent vite au quart de tour.

En ce moment, le club phocéen est dans le dur. En ne prenant que cinq points sur les six dernières journées de Ligue 1, l’OM a dégringolé à la sixième place du championnat. Désormais situé à dix points des places en Ligue des Champions, avec deux matchs en retard, Marseille n’est plus trop dans la course au titre. Ce qui agace les fans, surtout que les mauvais résultats actuels sont corrélés avec les sorties médiatiques négatives d’André Villas-Boas ou de Jacques-Henri Eyraud. Autant dire qu’à la moindre contrariété, les supporters de l’OM sont à fond sur les réseaux sociaux. Et la semaine passée, une mauvaise blague de RMC n’a pas plu à tout le monde. Sur Twitter, le compte de l’After Foot avait effectivement publié un message d’abord informatif, avec les intérêts de TF1 et de M6 pour la diffusion de la L1, avant de faire une blague sur les futurs matchs de Marseille. « La chaîne Comédie veut quand à elle diffuser tous les matches de l’OM », pouvait-on lire en bas du tweet. De quoi provoquer une colère froide sur les réseaux sociaux.

Face à cette fronde, les stars de RMC ont réagi sur Twitter. « Ce tweet est en effet totalement con. On va régler ça », a d’abord lancé Gilbert Brisbois, le présentateur de l’After. « Je me suis renseigné. C’est quelqu’un qui a récupéré les codes qui a fait ça et qui n’avait absolument pas le droit. Il a été supprimé très rapidement et c’est inadmissible. On règlera ça en interne. On est désolé », a ensuite précisé Mohamed Bouhafsi. Un bad buzz que les dirigeants de RMC auraient bien voulu éviter en cette période de crise...