OM ‍: Riolo enterre déjà le projet De Zerbi

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM inquiète fortement en cette fin de saison de Ligue 1. Pour pas mal de fans et observateurs du club phocéen, les hommes de Roberto De Zerbi pourraient bien finir par tout perdre.

A Marseille, la situation commence à se tendre sérieusement. Le top 4 est plus que jamais menacé suite aux mauvais résultats de l'OM. Roberto De Zerbi et ses hommes auraient en plus quelques difficultés pour rester sur la même longueur d'onde. Les Phocéens n'ont pourtant plus le choix et vont devoir enchainer les victoires pour espérer se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Mais si le calendrier est abordable sur le papier, certains observateurs se montrent pessimistes pour l'Olympique de Marseille. C'est notamment le cas de Daniel Riolo.

De Zerbi, Riolo n'y croit plus trop

Lors d'une apparition récente sur RMC, le consultant a en effet émis ses doutes concernant le projet De Zerbi à Marseille : « Le match de samedi m’a vraiment fait peur. C’était terrible, et au ras de la pelouse, c’était encore pire. Et ce qui m’a peut-être le plus gêné, c’est l’attitude de De Zerbi. Elle n’était que négative, parce qu’il ne maîtrisait rien, il n’avait aucun impact sur les joueurs dans ses colères (…). Je doute de la possibilité pour l’OM de finir dans la bonne zone, mais je doute même de De Zerbi. On va me dire qu’il faut du temps, mais quand je regarde ce qu’il a fait dans le passé, ce n’était pas dans ce genre de club-là. S’il n’est pas habitué à l’environnement de ce genre de club-là, ça va être compliqué. Je commence à douter de tout dans le staff de l’OM, les joueurs et Roberto De Zerbi. Si l’OM doit terminer dans la bonne zone, à mon sens, c’est parce que les autres vont glisser ». Lors de la prochaine journée de Ligue 1, les Phocéens recevront la lanterne rouge, Montpellier. Pas le droit à l'erreur pour Marseille, même si l'ambiance du Stade Vélodrome risque d'être assez difficile à gérer.