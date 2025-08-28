OM ‍: Riolo éclate Dugarry

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Dans l'After Foot sur RMC, Christophe Dugarry a affirmé que l'effectif de l'OM était moins bon que celui de la saison dernière. Une affirmation à laquelle s'oppose vivement Daniel Riolo.

L'Olympique de Marseille a réalisé un mercato particulièrement animé. Avec la qualification pour la Ligue des champions acquise en fin de saison dernière, Pablo Longoria et Medhi Benatia avaient tout intérêt à offrir à Roberto De Zerbi de nouveaux joueurs pour lui permettre de jouer sur plusieurs tableaux. En ce sens, six recrues sont arrivées, sans compter ceux qui étaient déjà à l'OM la saison dernière sous la forme d'un prêt avec option d'achat comme Hojbjerg.

Et ce n'est d'ailleurs pas encore terminé puisque la direction phocéenne travaille sur le recrutement d'un nouveau milieu de terrain, avec Florentino Luis dans le viseur. Tout un tas de recrues de taille qui ne convainquent pour l'instant pas du tout Christophe Dugarry, lequel a déclaré que cet effectif marseillais était moins bon que celui de l'année dernière. Des propos auxquels s'oppose fermement Daniel Riolo.

L'OM moins bon que l'année dernière, Riolo s'y oppose

🤔 L'effectif de l'OM s'est-il affaibli par rapport à la saison passée ?



❌ Daniel Riolo pense que non. pic.twitter.com/Ngol2IpYfr — After Foot RMC (@AfterRMC) August 27, 2025

« Je suis pas d'accord avec toi Christophe. Derrière, il y a des mecs qui sont arrivés comme Egan-Riley, Medina… Y en a qui sont arrivés devant. Au milieu, ok, si tu me dis que tu perds Rabiot, ils ont juste qu'à la fin de la semaine pour trouver une solution. Merlin ? Il est remplacé ! Il t'a fait relever la nuque l'année dernière lui ? Rongier, évidemment, c'est une perte. Mais Rowe l'année dernière, s'il n'est pas là, c'est la même chose ! C'est déjà formidable que tu l'aies vendu 18 ME », a déclaré Daniel Riolo dans l'After Foot sur RMC. Il répond aux propos de Christophe Dugarry qui n'ont, d'ailleurs, pas trouvé beaucoup de soutien dans l'émission puisque Jean-Louis Tourre a lui aussi exprimé son désaccord, jugeant qu'il était trop tôt pour donner un avis.