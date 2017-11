OM : Riolo défonce un Payet « gras comme un loukoum »

Dans : OM, Ligue 1.

De retour de blessure, Dimitri Payet n’a clairement pas les jambes pour apporter son aide à l’OM à l’heure actuelle.

Sorti dès la mi-temps face à Bordeaux après une première période très discrète, le meneur de jeu n’a pas non plus fait la différence face à Konyaspor ce jeudi. Des apparitions décevantes qui ont une explication simple selon Daniel Riolo. Le polémiste de RMC n’y est pas allé par quatre chemins au moment de décrire la forme actuelle de l’international français.

« Combien il a de kilos à perdre Payet ? C'est un transfert à 30 millions d'euros, il y a quelqu'un au club qui va lui dire qu'il va bientôt péter l'aiguille de la balance ? Il est gras comme un loukoum. C'est un joueur professionnel... », a balancé le consultant, pour qui le Réunionnais s’est clairement laissé aller pendant son mois d’absence. Pas de quoi redorer son blason auprès de Riolo, qui n'a jamais compris l'investissement financier copieux réalisé par l'OM pour le faire revenir de West Ham. En attendant, vu son statut et les attentes placées en lui par les dirigeants et les supporters, Dimitri Payet va rapidement devoir se réveiller et retrouver toute la fluidité dans son jeu, lui qui est déjà en train de voir sa place de numéro 10 être contestée par un Morgan Sanson qui revient bien.