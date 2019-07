OM : Ribéry, l'erreur XXL à éviter pour Marseille au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Ce week-end, le journal L’Equipe lâchait une information surprenante concernant Franck Ribéry, dont le contrat au Bayern Munich a expiré le 30 juin prochain. Et pour cause, le quotidien national indiquait que l’international français avait repoussé une proposition de l’AS Monaco, pour la simple et bonne raison qu’il ne se voyait dans aucun autre club français que l’Olympique de Marseille. Il n’en fallait pas plus pour que de nombreux supporters phocéens militent pour le retour de Kaiser Franck.

Mais pour Le Phocéen, un recrutement comme celui de Franck Ribéry présente de trop nombreux risques malgré le statut de joueur libre du Français de 36 ans. « Il y a la réalité du contexte, avec un OM qui marche un peu sur un fil en cette intersaison. Pas d'argent, un mercato qui tarde à décoller, et des relations tendues entre supporters et direction. Tout cela peut-il constituer un frein à ce genre de coup de poker ? Peut-être. On sait pertinemment qu'à l'OM, une idée peut sembler lumineuse au départ, et rapidement tourner à la mauvaise blague. Effectivement, un fiasco sur un joueur aussi clivant que Ribéry se transformerait vite en cauchemar » indique le média, qui précise aussi que Marseille possède deux armes importantes au poste d’ailier gauche avec Payet et Radonjic, tous les deux brillants en préparation. Le jeu n’en vaut donc pas la chandelle pour Marseille, qui devrait passer son tour dans le dossier Ribéry.