OM : Révolte dans le vestiaire, Tudor sidéré par Longoria

Par Corentin Facy

L’été dernier, Pablo Longoria a su rebondir très vite après le départ inattendu de Jorge Sampaoli en nommant Igor Tudor, alors méconnu en France.

Après le départ du très apprécié Jorge Sampaoli, Igor Tudor a été accueilli avec beaucoup de prudence à Marseille. C’est peu de le dire, l’entraîneur croate ayant même été sifflé pour son premier match de Ligue 1 au Vélodrome face à Reims. A cette période de la saison, les supporters n’étaient pas les seuls à douter d’Igor Tudor, lequel s’est notamment écharpé avec Mattéo Guendouzi ou encore avec Gerson. Avant que l’entraîneur de l’OM ne soit trop contesté, Pablo Longoria a décidé d’intervenir auprès des joueurs afin de rappeler à ces derniers que Tudor était le nouveau patron de l’équipe et qu’il fallait se plier aux nouvelles règles établies par le coach croate. Un discours qui a porté ses fruits selon Igor Tudor, lequel a rendu un bel hommage à Pablo Longoria dans les colonnes de L’Equipe ce mercredi.

Pablo Longoria décisif à l'OM pour Igor Tudor

« La clé a été le premier rendez-vous avec le président (Pablo Longoria) et le directeur (Javier Ribalta), avant de signer ici. Je leur ai dit : "Je viens si c'est comme ci et comme ça, vous êtes derrière moi ou pas ?" Ils m'ont dit oui, on te soutiendra, viens faire ce que tu veux faire » explique Igor Tudor avant de poursuivre. « Quand il s'est passé ces petits incidents, qui étaient des choses auxquelles je m'attendais un peu, le président est intervenu et il a été clair face aux joueurs : "Le chemin est celui-là, ceux qui ne sont pas contents peuvent trouver un autre club." À partir de là, la musique a changé. Vous savez, le foot... Tout le monde est là à se demander comment on obtient des résultats, comment on devient un club qui fonctionne. J'ai eu la chance de jouer dans le club le plus fort du monde, la Juventus (entre 1998 et 2007), et quand on me demande pourquoi ils gagnent, c'est parce qu'ils choisissent les bonnes personnes au bon endroit et qu'ils leur font faire ce qu'elles savent faire » a estimé l’entraîneur de l’OM, pour qui l’intervention de Pablo Longoria a donc été salvatrice alors même que la saison n'avait pas commancé.