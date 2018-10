OM : René Maville est furieux après OM-PSG, et c'est pas contre l'arbitre

Dans : OM, Ligue 1.

René Malleville n'est pas du tout content ce lundi, au lendemain de la défaite de l'Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain. Mais dans sa chronique pour Le Phocéen, l'emblématique supporter de l'OM ne s'en prend pas du tout à l'arbitre de la rencontre, mais aux joueurs marseillais. Car pour lui, il est scandaleux que les footballeurs de l'OM soient capable d'être aussi nuls contre la Lazio et aussi bons contre le PSG.

« Le miracle n’a pas eu lieu. On a perdu contre Paris, il n’y a pas de belle défaite ou de vilaine défaite, il y a seulement des défaites. Mais moi cette défaite me fait trop penser au match contre la Lazio. Comment les joueurs font pour faire des prestations comme dimanche face au PSG et vous traîner comme des limaces contre la Lazio ? On a battu Nice, vous auriez battu la Lazio en jouant comme dimanche et la défaite face au PSG aurait été anecdotique. Vous êtes sortis sous les ovations et vous le méritez, vous avez fait voir que vous saviez jouer au ballon. Et ça me met encore plus les boules par rapport à l’Europa League et là on ne vous pardonne pas. Et moi la victoire d’hier (sic), elle n’efface pas la défaite en Europa League (...) Dimanche, ça brillait de mille feux, j’étais content, mais après ça me gonflait par rapport à jeudi. Vous êtes trop un coup blanc, un coup noir. Si à Montpellier vous jouez comme contre le PSG vous allez les exploser. Vous avez donné une belle image de notre club et vous avez été applaudi, mais vous méritez ces applaudissements autant que les sifflets de jeudi soir », a lancé René Malleville, pas très tendre avec les joueurs de l'Olympique de Marseille.