OM : René Malleville humilié, il claque la porte au nez de Cyril Hanouna

Dans : OM.

A compter de vendredi, René Malleville n’interviendra plus dans l’émission « Touche pas à mon poste », animée par Cyril Hanouna.

Supporter emblématique de l’Olympique de Marseille et particulièrement connu pour ses coups de gueules mémorables les lendemains de défaite, René Malleville intervient très régulièrement sur C8 dans l’émission de Cyril Hanouna. Mais à compter de la fin de semaine, le Marseillais de 73 ans n’apparaitra plus à l’antenne. Lassé des moqueries de Benjamin Castaldi et de Jean-Michel Maire, René Malleville a fait savoir sur son compte Twitter qu’il disait « stop » à Touche pas à mon poste.

« Message envoyé à Cyril Hanouna. Bonsoir Cyril, je m’excuse mais demain est mon dernier jour. Marre de cet abruti de Castaldi et de Jean-Michel. Si tu n’étais pas là, ils ne seraient personne. Au début allez, c’était un bizutage mais là, ça ne va plus. J’ai 73 ans, j’ai eu une vie trépidante, respecté par tout le monde, je ne viens pas dans ton émission pour qu’on me prenne pour un con. A Marseille ils m’idolâtrent mais commencent à me demander ce que je fous là. J’ai une famille, ma femme, mes trois enfants et mes cinq petits enfants qui ont une putain de haine, je ne te dis pas. Donc voilà, je préfère arrêter avant que je fasse une connerie. Ils me connaissent (pas). Je préfère en rester là. Bises mon ami » a lancé celui qui intervient également sur Le Phocéen, où le ton est visiblement plus adapté à son caractère explosif et où les débats sportifs lui correspondent beaucoup mieux que sur C8.