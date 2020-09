OM : René Malleville est inquiet, la rigolade c'est fini !

Dans : OM.

Alerte générale du côté de Marseille, car René Malleville se fâche ce dimanche après la nouvelle déception provoquée par l'OM au Vélodrome.

En passe de devenir une « star » de la télévision, du moins de C8, depuis que Cyril Hanouna en a fait un habitué de Touche Pas à Mon Poste, René Malleville n’est pas du genre à changer de style lorsqu’il s’agit d’évoquer l’Olympique de Marseille. L’emblématique supporter de l’OM n’a donc pas caché son mécontentement au lendemain du nul concédé par son club de cœur face à Metz. Et dans sa chronique pour Le Phocéen, il a donc vidé son sac et fait part de ses craintes à cet instant de la saison, y compris dans la gestion d’André Villas-Boas.

« Je vais faire de plus en plus la gueule au fil des minutes car samedi encore ça a été nullissime. Heureusement que Mandanda nous a encore sorti un arrêt d’un autre monde sinon on perd (…) Cela devient très très très inquiétant pour moi. A part Kamara et Sanson qui ont élevé leur niveau, je suis très très inquiet. Et Villas-Boas, je t’ai toujours encensé et j’ai une confiance aveugle pour toi, mais ma confiance commence à s’émousser, je ne sais pas pourquoi (…) On va à Lyon dimanche, et là ça ne pas être de la tarte. Jouer chez nous c’est un désavantage, ces matchs au Vélodrome vous les auriez gagnés j’en suis certain. J’espère que Villas-Boas va se reconcentrer car là ça ne va plus… Payet, Thauvin, ils ont été nuls », a lancé un René Malleville, qui en appelle à la révolte des joueurs. La victoire face au PSG ne date pas de si longtemps, mais pourtant elle semble déjà bien loin.