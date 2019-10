OM : René Malleville est rouge de colère contre Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille n’a pas fait le poids sur la pelouse du Parc des Princes face au Paris Saint-Germain (4-0).

Venus avec des ambitions offensives, les hommes d’André Villas-Boas ont été calmés en 45 minutes par l’infernal duo Mbappé-Icardi. Mais plus que le score, c’est la manière qui a dérangé René Malleville. En effet, le supporter emblématique de l’OM a pesté contre le manque de révolte des joueurs d’André Villas-Boas dans une vidéo publiée par Le Phocéen.

« C’est une débâcle, une humiliation, une rouste… On perd la première mi-temps 4-0 et encore, heureusement qu’on a Steve Mandanda. A la mi-temps, on était complètement désespérés. Ce qui nous énerve le plus, c’est qu’on n’a pas senti un sentiment de révolte de la part de nos joueurs en deuxième mi-temps. On n’est pas des chiens, il faut se battre jusqu’au bout, mais on n’a rien senti… J’ai vu que Rongier a essayé de se battre un peu, mais autrement, cela a été catastrophique. Celui qui s’attendait à m’entendre gueuler va être étonné, car je n’ai même pas envie de me mettre en colère tellement on était en dessous du dessous du dessous… On a été ridicules. On s’est fait ridiculiser. La manière a été lamentable, j’ai honte » a pesté René Malleville, qui n’oubliera pas de sitôt cette déculottée infligée par le PSG à Marseille…