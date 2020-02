OM : René Malleville accuse Stéphane Guy et réclame son départ

Dans : OM.

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille et Bordeaux n’ont pas proposé un spectacle très enthousiasmant aux téléspectateurs de Canal + (0-0).

Une rencontre que Stéphane Guy, qui commentait la rencontre au côté d’Habib Beye, a néanmoins vécue avec passion. Un peu trop même lorsque Pablo était proche d’ouvrir le score sur une belle tête décroisée à cinq minutes de la fin. Annonçant le but du Brésilien peu avant la parade extraordinaire de Steve Mandanda, le journaliste de la chaîne cryptée a créé la polémique sur la Canebière. Et pour cause, René Malleville a clamé son mécontentement devant de tels commentaires, dans sa chronique sur le site du Phocéen.

« Sans un grand Mandanda, on repart avec les fesses rouges de Bordeaux. Franchement, Bordeaux a joué pour ne pas perdre. Et nous, on a joué avec la merde au c… comme on dit. On n’a pas joué le coup franchement. Il y a des joueurs qui n’ont pas été à la hauteur, il faut dire les choses. Je ne vais pas commencer à citer les joueurs. Le seul qui ressort vraiment, c’est Mandanda. Quand je pense à ce pauvre Stéphane Guy, quand est-ce qu’ils vont l’enlever de la télé lui, à crier « buuut ». Hé papa, il y a Steve Mandanda dans les bois. Ca, c’était une parenthèse que je voulais souligner, des mecs comme Stéphane Guy sont tellement ridicules dans leur anti-Marseillais que cela en devient lamentable. Bref, on n’a encore pas gagné » a lâché le supporter emblématique de l’Olympique de Marseille, très agacé par les commentaires de Stéphane Guy, lequel a des chances de payer cher sa petite boulette auprès des supporters de Marseille. Cela ne risque en tout cas de remonter sa cote auprès du peuple phocéen, qui lui reproche depuis de longs mois maintenant d’être un journaliste anti-OM, à tort ou à raison.