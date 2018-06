OM : Refus ou pas, Pelé espère pouvoir quitter l'OM

Dans : OM, Mercato, RCSA.

Yohann Pelé a réussi une superbe saison avec l'Olympique de Marseille lorsqu'il a remplacé Steve Mandanda, et bien entendu personne n'a oublié son énorme match contre Sazlbourg en Europa League, le Goéland contribuant largement à envoyer l'OM en finale. Oui mais voilà, à un an de la fin de son contrat, le gardien de but de 36 ans veut jouer une saison entière comme titulaire et il sait bien que ce ne sera pas le cas à l'OM où Mandanda est le numéro 1 absolu. Alors, apprenant qu'un club comme Strasbourg le convoitait, Pelé a demandé un bon de sortie que les dirigeants marseillais ont refusé de lui donner.

La situation pourrait cependant évoluer, c'est du moins ce qu'espère Yohann Pelé. « Andoni Zubizarreta aurait fermé à double tour la porte à tout départ de sa doublure, âgée de bientôt 36 ans. Le directeur sportif basque refuse également, en l’état, d’aborder le sujet d’une éventuelle prolongation. Les contacts entre les différentes parties demeurent fréquents, néanmoins, et dans le camp de Pelé, on ne désespère pas de trouver une issue positive. Même si, pour l’instant, ça n’en prend pas le chemin », explique le quotidien La Provence, qui estime donc que le dossier Yohann Pelé n'est pas tout à fait refermé du côté de l'Olympique de Marseille.