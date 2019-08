OM : Refus de jouer, signature à Marseille, Valentin Rongier dit tout

Dans : OM, Mercato, FC Nantes.

Ce n’est pas dit que cela réchauffe le cœur des supporters nantais si son départ devait se confirmer, mais Valentin Rongier a mis les choses au clair concernant son avenir. L’OM a bien effectué une offre sérieuse pour le recruter, mais que le FC Nantes semble avoir refusé. Devant l’avancée des négociations entre les deux clubs, le capitaine nantais a fait la demande auprès de son entraineur de ne pas jouer ce week-end contre Montpellier, et il s’en est expliqué ouvertement dans des propos rapportés par Presse Océan.

« Il n'y a en aucun cas un bras de fer. Je m'entends très bien avec la direction et il n'y a aucun problème. Simplement, il y a désormais une offre concrète de Marseille et je ne veux pas prendre le risque de me blesser. Je suis droit dans mes bottes et personne ne peut me reprocher de manquer de respect à l'institution. Aujourd'hui encore, je me suis donné à fond à l'entraînement. Je trouve ça dommage si les supporters pensent que je ne suis pas attaché au club car ce n'est pas vrai. C'est normal que certains d'entre eux pensent cela mais je me suis toujours donné à fond. Mais là il y a une offre concrète de Marseille, un club que je veux rejoindre. Alors oui, j'ai appelé le coach pour lui demander de ne pas jouer face à Montpellier, pour ne pas prendre de risque de me blesser », a livré le milieu de terrain, qui s’approche donc sérieusement de l’OM avec un tel discours, même s’il faut encore que les deux clubs trouvent en accord. Ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle.