OM : Recherche DG du foot… qui n’y connaît rien au foot !

Dans : OM.

A la recherche d’un directeur général chargé du football, l’Olympique de Marseille a bien défini le profil recherché. Le candidat idéal devra posséder quelques compétences bien précises et assez inattendues.

Dans le communiqué annonçant le départ du directeur sportif Andoni Zubizarreta, l’Olympique de Marseille a indiqué un prochain changement dans son organigramme. Depuis le mois d’octobre, selon les explications du président Jacques-Henri Eyraud, le club phocéen est à la recherche d’un directeur général chargé du football. Mais pour le moment, le candidat idéal, avec qui l’Espagnol refusait de travailler, n’a pas encore été trouvé. C’est pourquoi le pensionnaire du Vélodrome a fait appel aux services des chasseurs de têtes américains de CAA, révèle le journal L’Equipe.

Ce cabinet de New York a en effet envoyé un document de quatre pages à plusieurs dirigeants pour détailler le profil recherché. Et d’après nos confrères, les compétences recherchées n’ont pas grand-chose à voir avec le secteur sportif. Le futur directeur général chargé du football doit être un expert dans les domaines de la finance, du marketing et du commerce, mais pas forcément dans le sport. Pire encore, des candidats passés par la Ligue 1 et intéressés par l’offre de l’OM ont reçu une réponse claire : le dirigeant choisi ne doit pas venir de l’univers du football ! Dans ce cas, on peut penser que Marseille recrutera un nouveau directeur sportif qui, lui, aura quelques notions sur le ballon rond…