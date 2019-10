OM : Recalé par Marseille ? Gérard Lopez en rigole presque

Dans : OM, LOSC, Ligue 1.

Alors que son projet était loin de faire l’unanimité, Gérard Lopez peut se réjouir de sa réussite avec le LOSC.

Finalement, sa stratégie basée sur un fort endettement s’avère payante. En témoignent les bons résultats sportifs de Lille, dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1 la saison dernière, et donc qualifié pour la Ligue des Champions. De plus, le club nordiste a eu la bonne idée de travailler avec le conseiller Luis Campos, qui se trompe rarement sur le marché des transferts. D’où les grosses ventes réalisées cet été. De quoi nourrir des regrets à l’Olympique de Marseille ? Pour rappel, l’ancienne propriétaire Margarita Louis-Dreyfus aurait écarté le projet de Gérard Lopez avant de privilégier celui de l’Américain Frank McCourt.

Une version totalement démentie par l’Hispano-Luxembourgeois. « D'abord, Marseille m'a approché, a raconté le patron des Dogues dans le quotidien espagnol As. J'ai examiné le projet pendant deux mois et cela ne m'a pas convaincu. La presse marseillaise l'a vendu en disant qu'ils ne me voulaient pas, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ensuite il y a eu Lille. Je connaissais déjà le propriétaire parce qu'on avait déjà parlé du projet, mais il ne voulait pas vendre la première fois. Après il m'a contacté pour me dire qu'il était d'accord pour me vendre 98,9% du club. » Près de trois ans plus tard, celui qui envisageait de ramener le coach Marcelo Bielsa à l’OM ne doit pas regretter sa décision.