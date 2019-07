OM : Raté de peu cet hiver, ce bon plan est toujours disponible

Dans : OM, Mercato.

Comme le poste d’attaquant, celui de latéral gauche représente une priorité à l’Olympique de Marseille.

Jordan Amavi n’a toujours pas de concurrent expérimenté, et l’ancien Niçois n’a pas vraiment rassuré les dirigeants la saison dernière. L’OM continue donc d’étudier les pistes de l’hiver dernier, lorsque le club phocéen avait tenté d’attirer Leonardo Koutris (24 ans, Olympiakos) en prêt avec option d’achat. « Cette offre est arrivée trop tard, et le président Marinakis l'a refusée car elle était trop basse et il ne pouvait pas se retourner, a révélé le journaliste grec Alain Anastasakis au Phocéen. On parlait d'une somme inférieure à 5 M€. »

Le client de Mino Raiola étant sous contrat jusqu’en 2021, l’OM devra monter plus haut. D’autant que la cote de Koutris continue d’augmenter. « Il sort d'une très bonne saison. Au départ, on était un peu sceptiques car on le trouvait trop offensif. Mais il a beaucoup progressé défensivement et n'a commis aucune bourde cette saison, a commenté le spécialiste. Il est assez petit (1m70), mais très rapide, costaud et endurant. Il propose sans cesse des solutions dans le couloir et n'hésite pas à aller au bout de ses actions. »

Le danger Benfica

A noter que ce latéral capable de jouer ailier possède un bon de sortie. « Il est bien dans la liste des départs cet été, parce qu'il fait partie des joueurs "bankable" sur lesquels l'Olympiakos compte pour se renflouer. On dit ici que l'OM fait toujours partie des prétendants, mais tout va dépendre de Benfica », a prévenu Alain Anastasakis, qui croit savoir que les Portugais pourront « écraser la concurrence » s’ils parviennent à vendre Alejandro Grimaldo. Egalement en concurrence avec Leicester et le Genoa, l’OM devra s’activer pour l'international grec.