OM : Raiola « l’obèse qui fait ch...» l'OM avec Balotelli !

Le dossier Mario Balotelli n'en finit pas de susciter des rumeurs, et les dernières en date montrent que du côté de l'Olympique de Marseille on commence à sérieusement s'agacer de la tournure de cette histoire, et surtout de l'attitude de Mino Raiola. Car le comportement de l'agent de Mario Balotelli, intraitable et toujours focalisé sur les intérêts de son joueur...et de lui-même, fait craquer les dirigeants phocéens. Pour preuve, ce récit fait ce mardi dans France-Football.

Lorsque le nom de Mino Raiola est désormais évoqué dans les bureaux de l'OM, les compliments sont rares. « Les dirigeants de l’OM n’en peuvent plus de lui. Ils l’appellent “l’obèse” dans les bureaux. Ils disent: “Il fait chier l’obèse, il a encore demandé ça”... Ce n’est pas simple...On essaye de lui faire signer un contrat long pour pouvoir lisser son énorme salaire marseillais. Dans le cas contraire, ça pourrait faire tiquer les autres dans le vestiaire », explique, dans l'hebdomadaire footballistique, cette source proche de l'Olympique de Marseille. Nul doute que si ces propos sont vrais et s'ils sont rapportés à Mino Raiola, ce dernier pourrait le prendre mal. Mais cela ne changera rien pour Mario Balotelli, car Raiola ne pense qu'à une chose, ses affaires.