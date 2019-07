OM : Raide dingue de Villas-Boas, il refuse de vider son casier

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

En tout début de mercato, Morgan Sanson était tout proche de s’engager en faveur de West Ham. Un deal à hauteur de 30 ME était évoqué mais finalement, l’ancien milieu relayeur de Montpellier n’a pas rallié l’Angleterre. Cela convient bien à André Villas-Boas, qui a besoin de joueurs de ce profil dans son 4-3-3, mais moins aux dirigeants marseillais, lesquels misaient gros sur cette vente pour renflouer les caisses. A tel point qu’ils avaient mandaté des agents anglais afin de faciliter ce transfert.

Mais à en croire les informations de La Provence, Morgan Sanson a été séduit par les méthodes et le discours d’André Villas-Boas, et n’a aucunement l’intention de partir de Marseille. « Morgan Sanson ne semble pas décider à quitter le club et serait séduit par André Villas-Boas. Le milieu Marseillais a prévu de faire rapidement un point sur son avenir, il devrait alors être fixé. En attendant, il fait comme s'il continuait avec l'OM » explique le quotidien marseillais, qui précise par ailleurs que Morgan Sanson n’a pas apprécié plus que cela d'être poussé vers la sortie par sa direction. Plus que jamais, il semble donc parti pour rester même si avec la fin du mercato anglais début août, un revirement de situation n’est pas encore à exclure.