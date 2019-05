OM : Rafael Benitez à Marseille, le grand bluff

Dans : OM, Mercato, Premier League.

A l’image de la nomination de Sylvinho à Lyon, l’Olympique de Marseille prépare-t-il une surprise pour succéder à Rudi Garcia au poste d’entraineur ?

Pour le moment, la direction, qui vient d’officialiser le départ de son technicien, travaille en silence et laisse les pistes sortir au gré des révélations. Parmi les candidats régulièrement cités, et de longue date, on retrouve Rafael Benitez. Une piste qui n’existe que grâce au bon vouloir de l’entraineur espagnol, et les réels espoirs de le voir signer à l’OM sont extrêmement minces selon les révélations du Guardian. En effet, celui qui a fait remonter les Magpies dans l’élite, compte bien prolonger son contrat avec le club anglais.

Mais il demande un salaire et des garanties sur le plan des investissements que les dirigeants de Newcastle ont du mal à lui donner. Voilà la principale explication aux apparitions régulières de la rumeur OM en France comme en Angleterre, alors que l’ancien coach du Real Madrid privilégierait à 100 % l’idée de continuer à Newcastle. Une piste donc à mettre de côté pour les dirigeants marseillais, sauf si la négociation de Benitez pour sa prolongation de contrat devait finir par tomber à l’eau.