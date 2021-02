OM : Radonjic vendu, le gros coup de la deadline ?

Dans : OM.

Dimanche après-midi, l’Olympique de Marseille a refusé une belle proposition de Liverpool pour son défenseur croate Duje Caleta-Car.

Titulaire indiscutable d’André Villas-Boas depuis un an et demi, l’ancien roc du Red Bull Salzbourg était prêt à décoller pour l’Angleterre, mais Pablo Longoria a finalement refusé de le vendre chez les Reds. Durant l’ultime journée du mercato hivernal, la situation est susceptible d'évoluer en cas de surenchère du champion d’Angleterre en titre. Ce n’est toutefois pas la tendance selon Canal +, qui évoque un autre départ potentiel dans les ultimes heures du mercato à Marseille. A en croire le journaliste Matthias Manteghetti, c’est Nemanja Radonjic, buteur lors du dernier match de l’OM à Monaco il y a plus d’une semaine, qui pourrait faire ses valises.

« C’est arrivé à d’autres mais le changement de dernière minute pour Duje Caleta-Car, dans ce contexte, peut peser dans sa tête pour la fin de saison. Tout peut changer jusqu’à l’ultime seconde, mais Radonjic, lui, pourrait partir. A moins d’un nouveau retournement de situation… » a publié le journaliste. De son côté, le très sérieux Kicker croit savoir que l'OM est sur le point de prêter Nemanja Radonjic au Hertha Berlin avec une option d'achat à 12 ME. Une information confirmée par RMC, qui indique que l'accord a été trouvé dimanche après-midi entre le Hertha et Marseille. Ce départ pourrait débloquer l’Olympique de Marseille dans sa quête d’un milieu de terrain. Une recherche au point mort, toutes les pistes de Pablo Longoria étant évaluées entre 15 et 20 ME tandis que l’Espagnol dispose d’une enveloppe de 10 ME après la vente de Morgan Sanson à Aston Villa. Reste maintenant à voir comment le directeur sportif de l’Olympique de Marseille négociera les ultimes mouvements de ce mercato hivernal, deux jours après les incidents de la Commanderie en marge du match contre Rennes.