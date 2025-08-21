OM ‍: Rabiot vs Rowe, il détaille la bagarre en deux rounds

Dans : OM.

Après la mise en vente officielle d'Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe par l'Olympique de Marseille, Romain Molina a fait des révélations sur la violente altercation entre les deux joueurs dans le vestiaire après la défaite à Rennes.

L'Olympique de Marseille fait tristement l'actualité du championnat de France. En cause, une défaite sur la pelouse du Stade Rennais, en supériorité numérique pendant une heure, qui a mené à une violente bagarre dans les vestiaires. Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains, alors que la direction marseillaise a rapidement pris des décisions les concernant. D'abord écartés du groupe pour les entrainements collectifs de lundi et mardi derniers, les deux joueurs ont finalement été officiellement placés sur la liste des transferts par l'OM. A trois jours de la prochaine rencontre des Phocéens face au Paris FC, Romain Molina a fait des révélations explosives sur le déroulé de l'altercation.

L'altercation entre Rabiot et Rowe racontée

— Romain Molina (@Romain_Molina) August 20, 2025

« Après la défaite, Rulli commence à pester dans le vestiaire en espagnol sur les erreurs du passé qui ne seraient pas apprises. Il va utiliser un vocabulaire très fleuri en espagnol contre Jonathan Rowe. Rowe ne se laisse pas faire, Rabiot intervient, tente de calmer le jeu. Rowe n’accepte pas forcément ça, se lève, commence à avoir une altercation avec Rabiot et là… Rabiot met la première. On réussit à calmer les deux, sauf que derrière Rowe revient et met un coup de poing par derrière à Rabiot… Et là les deux mecs sont en furie et il doit y avoir l’intervention de plusieurs membres du staff… C’est parti complètement en cacahuète », a expliqué le journaliste indépendant dans une vidéo publiée sur chaîne Youtube.

Des explications sur le déroulé de la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe qui rejoignent les propos de Medhi Benatia. Le directeur sportif de l'OM a affirmé qu'il n'avait jamais vu pareilles violences dans un vestiaire, d'où les décisions fortes prises conjointement avec Pablo Longoria et Roberto De Zerbi.