OM ‍: Rabiot vendu pour 15ME, l'offre arrive

Par Corentin Facy

L’Atlético de Madrid est très intéressé par Adrien Rabiot afin de compenser le potentiel départ de Conor Gallagher, qui n’a pas convaincu Diego Simeone chez les Colchoneros et qui pourrait repartir en Angleterre.

Le feuilleton Adrien Rabiot bat son plein et pour l’heure, impossible de savoir quelle en sera l’issue. Le joueur de 29 ans a été écarté et placé sur la liste des transferts par l’Olympique de Marseille après sa bagarre avec Jonathan Rowe dans le vestiaire olympien à Rennes il y a une semaine. Depuis, une réintégration a été publiquement évoquée par Roberto De Zerbi, sans que l’on sache vraiment si ce scénario est possible ou non. Les déclarations de Véronique Rabiot à l’encontre de la direction marseillaise rendent tout plus difficile et un transfert est donc toujours envisageable pour l’ancien joueur du PSG et de la Juventus Turin.

Ceballos et Rabiot, l’OM veut les deux ! https://t.co/WMjjHuWXQw — Foot01.com (@Foot01_com) August 26, 2025

Une situation que surveille de près l’Atlético de Madrid. Selon les informations du site El Gol Digital, Diego Simeone a coché le nom de l’international français pour compenser un potentiel départ de Conor Gallagher. Arrivé de Chelsea pour 45 millions d’euros il y a un an, l’international anglais n’entre déjà plus dans les plans des Colchoneros et pourrait repartir en Premier League, où Crystal Palace lui fait les yeux doux. L’Atlético est favorable à son départ… à condition de lui trouver un successeur qui tienne la route. Et selon le média espagnol, le nom d’Adrien Rabiot fait l’unanimité en interne à l’Atlético.

L'Atlético à l'affût dans le dossier Rabiot

Le club de Madrid n’aura aucun mal à payer les 15 millions d’euros réclamés par l’Olympique de Marseille et le joueur pourrait voir d’un bon oeil l’idée d’un départ en Liga chez un club huppé qui disputera la Ligue des Champions la saison prochaine. Reste maintenant à voir si Roberto De Zerbi arrivera à peser assez lourd dans la balance pour convaincre le joueur, son entourage et la direction de l’OM de faire la paix. Il reste six jours à tout ce beau monde pour dénouer ce véritable sac de nœuds. Si tel n’était pas le cas, c’est l’Atlético qui pourrait s’en frotter la main en raflant la mise.