OM ‍: Rabiot va virer les joueurs inutiles, il a raison

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Adrien Rabiot n'a pas sa langue dans sa poche, comme ses coéquipiers l'ont récemment compris. Mais si le milieu de terrain français est aussi incisif, ce n'est que pour rendre service à l'Olympique de Marseille.

L'ancien joueur du Paris Saint-Germain a lié son destin marseillais à une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Si l'OM ne finit pas avec un ticket pour la C1, alors il est probable qu'Adrien Rabiot ira voir ailleurs, l'idée de connaître deux saisons consécutives sans une coupe européenne lui étant insupportable. Alors, pour parvenir à ses fins, et parce qu'il a le souhait de rester à Marseille, Rabiot n'hésite jamais à pointer du doigt ses coéquipiers quand il estime que certains ne font pas les efforts nécessaires.

Cela avait notamment été le cas après la déroute à Reims. Si certains pensent que les propos d'Adrien Rabiot peuvent agacer des joueurs de Roberto De Zerbi, et même déstabiliser le vestiaire phocéen, ce n'est pas le cas de Simon Dutin, journaliste de RMC, qui est venu dire tout le bien qu'il pensait du milieu de terrain international français de l'OM.

Rabiot rend service à l'OM

Dans l'émission Les Grandes Gueules du Sport, Simon Dutin estime que bien au contraire Pablo Longoria doit se féliciter d'avoir un joueur comme Adrien Rabiot. Et pas uniquement pour ses performances sportives. « Rabiot est arrivé à l’OM pour emmener les autres. Il a été pendant cinq ans un joueur phare d’un des plus grands clubs italien, la Juventus, et il est arrivé à Marseille dans un club qui semblait sous-dimensionné par rapport à sa carrière, et il est venu aussi pour ça. Si ça ne plait pas à des mecs qui ont un dixième de son expérience, et de son palmarès, et bien tant pis qu’ils aillent voir ailleurs. Si certains joueurs de l’OM se sentent vexés lorsqu’un mec comme Rabiot dit : « on n’est pas au niveau, il faut se reprendre » et bien qu’ils changent de discipline ou faut au moins changer de club et aller en Ligue 2 ou le maintien », a lancé le journaliste, qui a choisi son camp.