OM ‍: Rabiot tout proche du Milan AC

Par Alexis Rose

Ecarté du groupe de Roberto De Zerbi depuis la première rencontre de championnat, à cause d’une bagarre avec Jonathan Rowe dans le vestiaire marseillais après la défaite inaugurale à Rennes (0-1), Adrien Rabiot a des chances de faire ses valises avant la fermeture du marché des transferts. Si Pablo Longoria a ouvert la porte à une réintégration de Rabiot cette semaine, l’ancien milieu de terrain du PSG semble plutôt se rapprocher d’un départ. Puisque ce dimanche soir, alors que son club marseillais se prépare à affronter l’OL sur la pelouse du Groupama Stadium pour l’Olympico, Rabiot négocie activement avec le Milan AC. En effet, selon les dernières informations de Fabrizio Romano, le club lombard est passé à l’action pour recruter Rabiot, d'accord pour rejoindre le Milan.

Le Milan AC offre 10 ME à l'OM pour Rabiot

🚨🔴⚫️ AC Milan have submitted an official bid to Olympique Marseille for Adrien Rabiot.



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025

« L'AC Milan a soumis une offre officielle à l'Olympique de Marseille pour Adrien Rabiot. Montant total de l'offre légèrement inférieur à 10 millions d'euros. Les négociations sont bien avancées », a lancé le spécialiste du mercato sur son compte X. Un transfert qui pourrait faire les affaires de tout le monde, sachant que Rabiot retrouverait Massimiliano Allegri au Milan dans un championnat italien qu’il apprécie. Mais aussi pour l’OM, qui va récupérer une jolie somme d’argent pour un joueur en fin de contrat dans un an après avoir déjà recruté son remplaçant, à savoir Arthur Vermeeren en provenance de Leipzig.