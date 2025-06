OM ‍: Rabiot reste à Marseille, Milan chouine

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Le retour de Massimiliano Allegri sur le banc du Milan AC donnait espoir aux Rossoneri de recruter Adrien Rabiot. Le milieu de l'OM est très proche de l'entraîneur italien. Cependant, les dirigeants milanais ont un autre plan en tête.

L'Olympique de Marseille serait très inspiré de conserver Adrien Rabiot la saison prochaine. Auteur d'une saison très solide, le milieu français sera utile en Ligue des champions avec son immense expérience. Cependant, les dirigeants phocéens ne sont pas maîtres dans ce dossier. Rabiot possède une clause officieuse pour quitter l'OM en cas d'offre satisfaisante. Une option qui a pris du poids quand Massimiliano Allegri a été nommé entraîneur du Milan AC. Le coach italien est très apprécié d'Adrien Rabiot depuis leur collaboration à la Juventus Turin.

Rabiot à Milan, c'est fini

Dans ce contexte, un transfert du Français au Milan AC semblait hautement probable. Cependant, un poids lourd des informations mercato en Italie douche les espoirs des supporters rossoneri. Matteo Moretto l'affirme, Rabiot ne viendra pas à Milan cet été. Son recrutement n'a jamais traversé l'esprit de la direction lombarde qui préfère des profils plus jeunes et surtout moins chers.

« Concernant Rabiot, j'ai dit que Milan recherchait un profil différent. On peut le dire comme ça, on peut dire que Rabiot veut rester à Marseille, on peut le dire de toutes les manières possibles, mais on ne m'a jamais présenté le nom de Rabiot comme un objectif réel et concret pour Milan », a lâché le journaliste aux multiples sources fiables dans les clubs transalpins. De quoi rassurer les supporters de l'OM, conscients que le onze titulaire ne sera pas le même avec ou sans Adrien Rabiot.