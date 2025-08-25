OM ‍: Rabiot réintégré, sa mère bloque tout

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

Après une semaine tumultueuse, l’Olympique de Marseille va devoir calmer les ardeurs dans l’affaire Adrien Rabiot. Roberto de Zerbi veut réintégrer le milieu de terrain marseillais. Une situation qu’on ne peut voir qu’à l’OM selon les observateurs.

Non sans mal, l’Olympique de Marseille est venu à bout du Paris FC ce samedi pour la première au Vélodrome. En difficulté défensivement, l’OM a pu compter sur un secteur offensif en forme (5-2). Après la rencontre, Roberto De Zerbi évoqué son envie de réintégrer Adrien Rabiot. Mis de côté après son altercation avec Jonathan Rowe la semaine dernière, le milieu français va finalement peut-être retrouver le maillot marseillais cette saison.

Une situation unique à l’OM

"Il faut juste calmer Véronique..."



À un an de la Coupe du monde en Amérique du Nord, Adrien Rabiot va devoir s’assurer du temps de jeu à l’OM ou ailleurs. Le Français va vivre une dernière semaine de mercato cruciale pour trancher son avenir. Dans les Grandes Gueules du sport sur RMC, l’ancien cycliste Jérôme Pineau s’est confié sur la situation entre le joueur et le club. Une situation unique à l’OM selon lui. « Je le pense vraiment, ça ne pourrait pas arriver ailleurs qu’à Marseille. Cette semaine, on a bien vu comment toutes les choses ont évolué. Il y a des choses à prendre en compte. Déjà Roberto de Zerbi hier, il fait l’analyse du match » interroge-t-il avant de conclure.

« Tu sens bien que le joueur manque à cette équipe, qui a été en grande difficulté, c’est un joueur qui techniquement est au-dessus des autres. Qui créé, qui casse des lignes, qui est le boss dans ce domaine-là. Qui de mieux que Rabiot. C’est tellement l’apocalypse dans ce club à chaque fois qu’une saison démarre. S’il ne se passe rien l’été, ça part à vau-l'eau dès le début de saison. Il faut juste calmer Véronique globalement. Parce que les joueurs entre eux, ils ont tous très envie de revoir Rabiot quand on lit les déclarations, » explique l’ancien manager de la B&B Hôtels. La cas Rabiot sera tranché dans les prochains jours du côté de l’OM.