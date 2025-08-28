OM ‍: Rabiot prépare une terrible vengeance

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La fin du mercato approche et l’OM n’a toujours pas trouvé d’issue au dossier Adrien Rabiot. Le joueur de son côté, ne dirait pas non à une bonne petite vengeance auprès du club marseillais selon Daniel Riolo.

Près de deux semaines après sa mise à l’écart en raison de sa bagarre avec Jonathan Rowe à Rennes, Adrien Rabiot est toujours dans l’attente. L’international français espérait d’abord être réintégré à l’Olympique de Marseille, où sa volonté était de rester pour jouer la Ligue des Champions. Mais pour cela, les dirigeants olympiens ont plusieurs conditions. Des excuses d’abord, et un certain éloignement du joueur vis-à-vis de sa mère dans les décisions au sujet de son avenir. Un point de blocage visiblement puisque la situation n’a toujours pas évolué. Au micro de RMC, Daniel Riolo a évoqué ce feuilleton et selon le journaliste, Medhi Benatia et Pablo Longoria ne sont plus vraiment en position de force dans ce dossier.

🤔 Rabiot doit-il se désolidariser des propos de sa mère ? On en parle dans l'After avec @DanielRiolo et @FlorentGautreau pic.twitter.com/SNdm5FglFC — After Foot RMC (@AfterRMC) August 27, 2025

A ses yeux, le clan Rabiot prend volontairement son temps avant de choisir sa future destination. Une bonne manière de se venger auprès de l’Olympique de Marseille après la mise à l’écart du joueur, qui avait surpris l’international français et tout son clan. « C’est difficile d’envisager que lundi prochain, aucune issue n’ait été trouvée. Je pense que l’OM est vendeur entre 10 et 15 millions d’euros. Parce qu’il n’y aurait pas eu d’accord financier de trouvé, Marseille le réintégrerait ? Alors qu’il ne s’est jamais excusé, que ça a été le bordel, que les dirigeants marseillais ont mis beaucoup dans la balance l’attente des excuses. On ne s’imagine pas non plus qu’il puisse rester et être placé dans un loft sans jouer pendant un an » a d'abord expliqué le journaliste avant de poursuivre.

Rabiot prend volontairement son temps

« Cela donnerait une situation absolument ridicule, il faut en sortir. L’OM doit accepter une offre, et que Rabiot y aille. Après, que le joueur ait envie de les faire chier et d’attendre le dernier jour pour se décider, et si possible que Marseille encaisse le moins possible, c’est probable. Un règlement de compte » a analysé Daniel Riolo, qui ne serait donc pas étonné de voir Adrien Rabiot quitter l’OM dans les ultimes heures du mercato et pour une somme bien inférieure aux 15 millions d’euros initialement réclamés par le club phocéen. Sur YouTube, Fabrizio Romano a lui affirmé qu’au club, il n’était pas exclu que Rabiot puisse rester. Un départ n’est en tout cas pas envisageable à moins de 15 millions d’euros selon le spécialiste du mercato italien. Les prochains jours seront quoi qu’il arrive décisifs, avec une fin de mercato le 1er septembre prochain à 20 heures.