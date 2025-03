Dans : OM.

Dans une semaine, le Paris Saint-Germain recevra l'OM au Parc des Princes. Et c'est peu dire qu'Adrien Rabiot amis en furie les supporters parisiens cette semaine. Ces derniers attendent le milieu marseillais au tournant.

L'accueil promis aux joueurs de l'Olympique de Marseille dimanche 15 mars prochain sera forcément bouillant, les fans du PSG étant déterminés à ce que leur équipe soit sans pitié avec l'éternel rival. Mais, un joueur va focaliser toutes les rancœurs, c'est évidemment Adrien Rabiot, qui après avoir quitté libre le club de la capitale pour signer à la Juventus, a décidé en septembre dernier de rejoindre l'OM. Après un match aller facilement gagné par Paris, en l'absence de supporters du PSG au Vélodrome, l'heure est venue pour le Duc de revenir au Parc des Princes dans un climat explosif.

Car cette semaine, Adrien Rabiot a clairement mis de l'huile sur le feu, et le peuple parisien l'a bien sûr remarqué. En effet, lors d'une vente caritative, le milieu de terrain français a acheté le maillot de l'OM que portait Fabrizio Ravanelli lors de la fameuse histoire du penalty accordé à Marseille contre le PSG lors de la saison 97-98, après une simulation, ou pas, du joueur italien devenu dirigeant de Marseille. Commentant un message d'Adrien Rabiot, sur Instagram, lequel se réjouissait d'avoir passé une bonne soirée, Ravanelli a remercié, en italien, le joueur d'avoir acheté ce maillot si cher au coeur des Marseillais, mais pas des Parisiens : « C'est vraiment un grand honneur de voir un champion absolu acheter ton maillot N.11 de Marseille 97/98. Une émotion unique. Merci tellement Adri ». De quoi ouvrir les vannes à la colère des supporters parisiens, écœurés de voir Rabiot faire ce genre de provocation.

Sur les réseaux sociaux, Adrien Rabiot prend très cher et on lui promet une réception plus que chaude dimanche prochain au Parc des Princes, après ce qui est clairement perçu comme une provocation. D'autant que l'international tricolore en a remis une petite couche avant le match contre Lens. « A Marseille, j’ai l’impression d’être reconnu à ma juste valeur. L’amour que je reçois des supporters de l’OM ? Je n’ai jamais vécu ça nulle part », a confié Rabiot. Sur X, les réponses sont brutales : « Il fait une gendouzi tout ça pour se faire valider », « La garce ultime ! », « Rat-bio n’a jamais été supporter du PSG. Il y a eu beaucoup de joueurs étrangers qui sont passés au club et qui nous ont montré beaucoup de respect et d’amour envers le club que durant toutes les années que ce rat a été là », « Il est devenu "titi" par hasard ou plutôt par défaut quand il a échoué à City chez les jeunes », et tous de promettre un accueil brûlant dans une semaine à Paris.