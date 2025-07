OM ‍: Rabiot est tombé amoureux, sa mère hallucine

Dans : OM.

Libre et courtisé par plusieurs gros clubs européens, Adrien Rabiot a surpris tout le monde l’été dernier, y compris sa mère, en signant à l’OM.

En fin de contrat à la Juventus Turin après cinq ans passés chez les Bianconeri, Adrien Rabiot a longtemps été l’un des acteurs du mercato l’été dernier. Courtisé par Manchester United ou encore l’AC Milan, l’international français a finalement attendu le 17 septembre pour choisir sa destination. Et contre toute attente, le milieu de terrain formé au Paris Saint-Germain a choisi l’Olympique de Marseille. Un énorme contrepied auquel personne ne pouvait s’attendre… même pas sa mère, qui est aussi son agent.

Dans une interview accordée à L’Equipe, Véronique Rabiot n’a pas caché que sa surprise avait été immense au moment de découvrir le choix de son fils, convaincu par le projet porté par Medhi Benatia et Roberto De Zerbi à Marseille. « Ma priorité, c'est Adrien. Je veux juste qu'il réalise la carrière qu'il a envie de faire. Alors oui, personne ne comprend. Quand il est allé à Marseille, les gens ont dit : "Il aurait dû aller dans un grand club." Il avait d'autres propositions. Mais lui, il avait envie d'aller à Marseille. Surpris de son choix d’aller à Marseille ? Oui, très surprise. Mais le projet lui plaisait. Moi, je veux juste qu'il aille là où il a vraiment envie. Ce n'est pas très compliqué » a expliqué la mère et agent d’Adrien Rabiot dans les colonnes du quotidien national, confirmant le gros coup de coeur du milieu de terrain pour la ville et le club de Marseille.

L’été dernier, l’ex-Parisien a signé un bail de deux ans en faveur du club phocéen et la question de son avenir s’est posée cet été alors que l’AC Milan est revenu à la charge pour l’enrôler. Mais après une belle première saison, durant laquelle il a contribué à la qualification de l’OM en Ligue des Champions en étant élu joueur de la saison par les supporters, Adrien Rabiot a fait le choix de rester. Il faudra maintenant se demander s’il va prolonger ou si comme d’habitude le concernant, le milieu de terrain des Bleus partira libre l’été prochain.