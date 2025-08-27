OM ‍: Rabiot change brutalement de destination

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

L’Olympique de Marseille vit une fin de mercato très agitée. Le club de la cité phocéenne attend encore des arrivées, mais également des départs. C’est notamment le cas d’Adrien Rabiot. Le milieu de terrain français attire les convoitises d’un club de Premier League.

Roberto De Zerbi l’a affirmé après le match contre le Paris FC (5-2), l’Olympique de Marseille a besoin de recrues sur cette fin de mercato estival. Le club de la cité phocéenne veut renforcer son effectif en vue de la Ligue des champions dont le tirage aura lieu ce jeudi. Mais avant de recruter, l'OM doit se séparer de certains éléments pour alléger sa masse salariale. Un cas semble plus épineux qu’un autre, celui d’Adrien Rabiot. L’ancien joueur du PSG s'entraîne toujours du côté de la Commanderie.

Rabiot est la cible de Tottenham

🚨🔴⚫️ AC Milan have approached Adrien Rabiot’s camp but there are no talks over swap deal with Ismael Bennacer.



Talks underway only on player side at this stage. Bennacer is not part of the deal with Olympique Marseille. pic.twitter.com/GeFoYsINRE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2025

Le journal L’Equipe révèle ce mercredi qu’un nouveau club s’intéresse au milieu de terrain français. Il s’agit de Tottenham. Les Spurs ont besoin d’un renfort dans ce secteur de jeu. De plus, le club du Nord de Londres dispute la Ligue des champions cette saison, un argument qui joue en sa faveur. Cependant, le quotidien français dévoile que Tottenham doit encore conclure le départ d’Yves Bissouma du côté de Galatasaray avant de pouvoir dégainer une offre. Les Spurs devront faire face à la concurrence de Massimiliano Allegri et du Milan AC. Le technicien italien apprécie grandement Adrien Rabiot depuis son passage du côté de la Juventus Turin.

L’Olympique de Marseille n’a plus que quelques jours pour trouver une solution pour son milieu de terrain. Roberto de Zerbi avait ouvert la porte à un retour de Rabiot lors de la conférence de presse après le match face au Paris FC. Mais avec la probable arrivée de Dani Ceballos, l’avenir du Français pourrait s’écrire loin de la cité phocéenne dans les prochaines heures.