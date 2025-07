OM ‍: Rabiot bientôt patron du centre de formation

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Jeunes coéquipiers d’Adrien Rabiot au sein de l'Olympique de Marseille, Darryl Bakola et Yanis Sellami dressent un joli portrait du milieu de terrain de l’équipe de France, qui joue un rôle primordial dans le vestiaire de Roberto De Zerbi.

Arrivé libre du côté de Marseille en septembre 2024, Adrien Rabiot n’a pas mis longtemps à faire l’unanimité chez les acteurs ou les suiveurs du club phocéen. Malgré son passé de joueur du PSG, le club où il a été formé et où il a lancé sa grande carrière internationale, le milieu de terrain de l’équipe de France a vite mis tout le monde dans sa poche au Vélodrome. Acteur principal de la bonne saison dernière de l’OM, avec notamment une deuxième place en championnat, Rabiot aura un rôle essentiel à jouer durant l’exercice à venir, où Marseille cherchera surtout à briller en Ligue des Champions. En tout cas, dans le vestiaire de Roberto De Zerbi, le joueur de 30 ans est très important, notamment auprès des jeunes, comme Darryl Bakola ou Yanis Sellami.

Rabiot, « c'est un exemple à suivre »

Milieu de terrain de la génération dorée de 2007, qui a remporté la Coupe Gambardella en 2024, le premier cité avoue que Rabiot est son mentor. « J'ai des affinités avec Adrien, il me conseille beaucoup, détaille ce que le coach me dit, à l'entraînement, après la séance. Il a percé très jeune, c'est un exemple à suivre. Il est très costaud. Une fois, à l'entraînement, je le passe dans un premier temps, puis je ne le sens pas arriver dans mon dos, et il me bouscule, j'ai senti combien il avait de la force », explique Bakola dans les colonnes de l’Equipe.

Pour Sellami, Rabiot est un exemple à suivre. « Adrien, il fait de grandes enjambées, il court vite, il est grand, costaud. Hojbjerg et Kondogbia, ce sont des joueurs impressionnants physiquement, on le voit dans les duels. Ce sont aussi des pères de famille. Ils apprécient et canalisent notre fougue, notre excitation », a expliqué le jeune de 18 ans, qui estime que l’OM ne peut que progresser dans tous les domaines avec des joueurs de la trempe de Rabiot.