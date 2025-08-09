OM ‍: Rabiot promet l'enfer au PSG

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM aura des ambitions fortes la saison prochaine. Adrien Rabiot souhaite que son équipe croit en ses rêves et en la possibilité de battre le PSG sur la scène nationale.

L'OM ne manquera pas de matchs importants à jouer la saison prochaine. Le retour du club phocéen en Ligue des champions est notamment très attendu par les fans et observateurs de l'équipe de Roberto De Zerbi. L'Italien attend d'ailleurs encore du renfort même s'il peut s'estimer satisfait du travail de sa direction. Cette dernière a notamment réussi à convaincre Adrien Rabiot de prolonger l'aventure. Pourtant, l'ancien du PSG avait de nombreuses propositions à étudier. Mais le milieu de terrain s'épanouit à Marseille et pense l'Olympique de Marseille enfin capable de détrôner Paris en Ligue 1.

Rabiot a hâte d'en découdre

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adrien Rabiot (@adrienrabiot_25)

Ces dernières heures lors d'une interview accordée à La Provence, Adrien Rabiot s'est en effet livré sans langue de bois sur ses attentes la saison prochaine : « La meilleure chose était de rester à l'OM. Je pense que le plus beau arrive. Des clubs sont venus mais j'avais donné ma parole au président, à Medhi, et on est resté là-dessus. Des gros clubs m'ont sollicité, des clubs avec des offres alléchantes, mais ce n'est pas ce qui m'attire. Ici, il y a un vrai projet, une belle saison à faire et quelque chose à mettre en place. Je veux vivre des émotions, prendre du plaisir et en donner à nos supporters. C'est ce qui m'anime. (...) On va essayer de faire du mieux possible pour rivaliser avec le PSG. Tout est possible avec la volonté, la détermination et la passion. Il y a évidemment un écart de budget colossal mais dans le foot, ça ne fait pas tout. L’objectif est de réduire le gap. (...) On doit aller les chercher ». Le message envoyé est clair et devrait ravir les amoureux de l'OM.