OM ‍: Rabiot à Milan, Marseille attend une offre

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Étant en mesure de quitter l'Olympique de Marseille dès cet été, Adrien Rabiot est devenu une des priorités de l'AC Milan. Et Massimiliano Allegri a demandé au directeur sportif des Rossoneri de s'activer dans ce dossier.

L'OM a fait de la prolongation d'Adrien Rabiot une de ses priorités du mercato, et même la priorité numéro 1 si l'on en croyait les propos de Medhi Benatia au coup de sifflet final de la saison de Ligue 1. Sauf que si le Duc de la Canebière a clairement mérité son titre de joueur de la saison, sa présence à l'Olympique de Marseille pour la prochaine campagne de Ligue des champions ne semble pas du tout acquise. Si l'ancien joueur du PSG a reconnu qu'il serait heureux de jouer la C1 au Vélodrome sous le maillot phocéen, du côté de l'AC Milan, on s'est déjà activé pour essayer de faire changer d'avis le clan Rabiot. Désormais dirigé par Massimiliano Allegri, qui a une relation très forte avec Adrien Rabiot, le club lombard veut se renforcer afin d'éviter le fiasco vécu cette saison, et le joueur de l'OM est une priorité confirme le média italien Libero.

Rabiot déjà au coeur des négociations entre Milan et l'OM

Nommé entraîneur de l'AC Milan, Max Allegri a immédiatement demandé à Igli Tare, qui vient lui aussi de rejoindre les Rossoneri comme directeur sportif, de s'activer sur la piste Adrien Rabiot et de nouer des contacts avec l'entourage du joueur, mais également avec l'Olympique de Marseille. « Le milieu de terrain français de 30 ans apporterait expérience et physique à un club qui pourrait connaître plusieurs départs. Sur un marché où l'on parle tant de jeunes joueurs et de paris, Allegri semble miser sur des joueurs connus et fiables : un retour au pragmatisme qui pourrait donner à Milan la stabilité nécessaire pour entamer un nouveau cycle victorieux », explique Giacomo Iacobellis, journaliste italien, qui semble convaincu que l'AC Milan réussira à convaincre Adrien Rabiot à quitter l'Olympique de Marseille pour revenir en Serie A un an après avoir quitté la Juventus sans aucun état d'âme.