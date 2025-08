OM ‍: Rabiot a convaincu un joueur de signer

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a enfin trouvé un accord avec la Juventus Turin pour la venue de Timothy Weah. Un dossier dans lequel Adrien Rabiot a joué un vrai rôle.

Après de longues semaines de négociations et de tensions, l’Olympique de Marseille et la Juventus Turin ont enfin trouvé un accord pour le départ de Timothy Weah vers la cité phocéenne. L’OM va payer un total de 18 millions d’euros bonus compris pour faire venir l’ancien joueur du LOSC et du Paris Saint-Germain. Un renfort souhaité par Roberto De Zerbi depuis le début du mercato afin de disposer d’un joueur polyvalent sur le côté droit avec de fortes qualités de puissance et de vitesse.

OM : Timothy Weah signe à Marseille pour 18 millions ! https://t.co/0QgMs7nA3M — Foot01.com (@Foot01_com) August 3, 2025

Tuttosport revient en ce début de semaine sur ce dossier et le média italien nous apprend qu’Adrien Rabiot a joué un vrai rôle afin de convaincre Timothy Weah de rallier la Provence. Les deux hommes ont joué ensemble à la Juventus Turin ces dernières années et Adrien Rabiot a logiquement fait son maximum pour donner envie à l’international américain de le rejoindre à l’Olympique de Marseille. Un discours qui a fonctionné à merveille de la part de l’international français puisque très rapidement, Timothy Weah a manifesté auprès de ses agents et des dirigeants de la Juventus Turin la volonté de rejoindre Marseille.

Rabiot a vendu le projet OM à Weah

L’ailier américain a même refusé Nottingham Forest, avec un joli salaire à la clé, pour rejoindre l’OM. C’est d’ailleurs cette volonté de rejoindre Marseille et aucun autre club qui a forcé le destin dans ce dossier puisque Damien Comolli était initialement très réticent à l’idée de vendre son joueur à Marseille et privilégiait un transfert dans un club de Premier League. L’officialisation du deal est désormais attendue dans les heures à venir et Adrien Rabiot sera ravi de voir débarquer à Marseille son ancien coéquipier, tant l’ex-milieu du PSG et de la Juve sait à quel point Timothy Weah va pouvoir apporter à l’OM.