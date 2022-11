OM : Quatre recrues cet hiver, Longoria est bouillant

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré l’élimination de toutes compétitions européennes, l’OM a l’intention d’être actif et ambitieux durant le mercato hivernal.

Pablo Longoria n’est pas le genre à rester les bras croisés en période de mercato. Malgré l’élimination de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions et de toutes compétitions européennes pour la seconde partie de saison, le président phocéen a la ferme intention de renforcer l’effectif à la disposition d’Igor Tudor pour ne pas manquer le double objectif des mois à venir : atteindre le podium en Ligue 1 et remporter la Coupe de France. Durant la première partie de saison, l’effectif de l’OM a atteint quelques limites et Pablo Longoria veut y remédier. C’est ainsi que selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, le président de l’Olympique de Marseille souhaite frapper fort lors du prochain mercato hivernal dans la mesure où l’actuel quatrième de la Ligue 1 aimerait recruter un milieu de terrain, un numéro dix et un attaquant.

Quatre recrues à l'OM lors du mercato hivernal ?

Exactement ! Et j’ajoute peut être même 2 attaquants 😏😉 — Karim Bennani (@KarimBennani_) November 16, 2022

Trois recrues et peut-être même une quatrième selon Karim Bennani, journaliste pour Prime Video. Des ambitions qui ne manqueront pas d’enflammer les supporters de l’Olympique de Marseille mais qui posent tout de même question : est-il nécessaire de recruter autant pour disputer uniquement la Ligue 1 et la Coupe de France alors que l’effectif de l’OM semble déjà bien armé quantitativement, notamment dans le secteur offensif avec des joueurs tels que Payet, Ünder, Alexis Sanchez, Bamba Dieng ou encore Luis Suarez ? Avec un recrutement de cette envergure, Pablo Longoria veut avant tout compenser les pertes de Gerson, en passe d’être vendu à Flamengo et d’Amine Harit, gravement blessé au genou et qui a de grandes chances de ne plus rejouer de la saison. Du côté des supporters, on aimerait également du renfort en défense, où les absences à répétition d’Eric Bailly ont frustré tout le monde durant la première partie de saison. Au rayon des départs, outre Gerson, les situations de Gueye et de Luis Suarez seront scrutées et les deux joueurs ne seront pas retenus en cas d’offre intéressante.