OM : Quatre joueurs mis à la porte par Marseille

Quatre joueurs prêtés à l’OM vont quitter le club phocéen à l’issue de la saison, principalement car leur niveau n’a pas convaincu Igor Tudor.

A l’approche du mercato estival, l’Olympique de Marseille a d’ores et déjà tranché l’avenir des joueurs actuellement en prêt au sein de l’effectif d’Igor Tudor. A ce jour, six joueurs sont prêtés à l’OM et parmi eux, quatre sont quasiment certains de partir. Dans son édition du jour, La Marseillaise fait un point à ce sujet. Pour le média provençal, le départ d’Eric Bailly à l’issue de la saison ne fait pas le moindre doute. Blessé en septembre puis en octobre et longuement suspendu en début d’année civile 2023, l’international ivoirien va retourner à Manchester United, où il a encore un an de contrat.

Son salaire est colossal et ne colle pas du tout avec celui d’un remplaçant, raison pour laquelle l’OM ne le conservera pas dans son effectif. Même chose pour Nuno Tavares, auteur d’un excellent début de saison et qui est vite retombé dans ses travers qui avaient poussé Arsenal à le prêter en espérant que son expérience marseillaise gomme ses défauts. Le Portugais termine la saison dans la peau d’un remplaçant et si le doute a longtemps été présent dans l’esprit de Pablo Longoria, il est maintenant acté que le défenseur des Gunners retournera à Londres.

Bailly, Nuno Tavares et Blanco vers la sortie...

Prêté par le Celta Vigo, Ruben Blanco ne sera pas non plus conservé. Le gardien espagnol de 27 ans a pourtant donné l’impression d’être une doublure parfaite pour Pau Lopez mais à priori, l’OM cherche un gardien davantage capable de concurrencer son titulaire, d’où les intérêts pour Alban Lafont ou encore Yassine Bounou. Le quatrième joueur actuellement prêté et dont le départ est envisageable est Issa Kaboré.

... encore un doute pour Issa Kaboré

Mais en ce qui concerne le latéral droit burkinabé de Manchester City, il y a quand même un doute. Remplaçant tout au long de la saison, l’ex-latéral de l’ESTAC a gratté du temps de jeu en fin de saison et ses performances ont beaucoup plu à Igor Tudor, qui aime son dynamisme et sa mentalité. Son option d’achat estimée à 20 millions ne sera pas levée mais il n'est pas impossible que Pablo Longoria tente de se faire prêter Issa Kaboré une seconde fois, ou alors qu’il négocie une option d’achat moins élevée. Voilà en tout cas plusieurs départs qui se profilent à Marseille et qui vont libérer de la masse salariale. Une aubaine pour Pablo Longoria, qui vise plusieurs renforts d'envergure afin de bien figurer en Ligue des Champions la saison prochaine.