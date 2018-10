OM-PSG : Pierre Ménès crie au scandale, il y avait but pour l'OM !

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Décidément, l’arbitrage du match entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain fait beaucoup réagir, ce lundi.

Il faut dire que la décision de Benoît Bastien de siffler une faute de Kevin Strootman sur Marquinhos, alors que Kostas Mitroglou allait égaliser quelques secondes plus tard, a provoqué la polémique. Chez les dirigeants phocéens évidemment, mais pas seulement. Sur son blog, Pierre Ménès a également fait part de son incompréhension. Selon le chroniqueur de Canal Plus, l’égalisation de Kostas Mitroglou à la 87e minute du match était valable et l’énorme erreur de Benoît Bastien a été de siffler bien trop tôt dans cette action…

« On n’oubliera pas quand même de signaler que Mitroglou avait égalisé sur une action tout à fait valable. L’arbitre a sanctionné un coup de coude de Strootman sur Marquinhos alors que c’est le Brésilien qui vient percuter le Néerlandais. A ceux qui demandent pourquoi la VAR n’a pas été utilisée, la réponse est simple : Monsieur Bastien a sifflé juste après le contact et les joueurs parisiens se sont arrêtés de jouer. Il aurait fallu qu’il laisse jouer et consulte éventuellement la VAR a posteriori pour savoir si la faute de Strootman était réelle ou non. C’est donc une faute d’arbitrage et une faute qui pèse lourd à la fin du match » a regretté Pierre Ménès, pour qui l’OM aurait donc pu arracher le match nul sans véritablement briller. Pour une fois, les supporters marseillais seront certainement du même avis que le journaliste.