OM-PSG : Les audiences parlent, Marseille n'est plus numéro 1

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG et l'OM étaient les deux clubs français engagés en Ligue des champions cette semaine. Et comme souvent, les Parisiens ont fait de meilleures audiences.

Les clubs français ont globalement vécu une bonne semaine européenne. L'OM a décroché son premier succès en Ligue des champions en pulvérisant le Sporting au Stade Vélodrome. De son côté, le PSG aura fait match nul sur la pelouse du Benfica. Mais les hommes de Christophe Galtier n'auront pas à rougir de leur performance. Ces deux rencontres concernant les clubs les plus populaires de France étaient très attendues. Et comme souvent, c'est le PSG qui a tiré son épingle du jeu concernant les audiences réalisées pour Canal+. Selon Médiamétrie, la rencontre entre Paris et Benfica a en effet réuni 2,09 millions de téléspectateurs alors que celle de l'OM contre le Sporting, 757 000 personnes.

L'OM à la traine, les chiffres font mal

Si on inverse et que Messi, Neymar, Mbappé et cie sont à l'OM, les audiences seraient 3 fois supérieures aux audiences actuelles du PSG. Jusqu'à quel point il a fallu aller pour matcher le club le plus populaire de France... https://t.co/IwFHJ707bR — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) October 7, 2022

Circonstance atténuante pour Marseille, le fait que son match était programmé à 19h. Mais l'écart XXL entre le PSG et l'OM s'est également vu lors des deux premières journées de Ligue des champions et alors que les deux clubs rivaux jouaient à la même heure. Maccabi Haïfa-PSG avait réuni 1,93 million de téléspectateurs alors qu'OM-Francfort en comptabilisait un peu plus d'1 million. PSG-Juve avait compté plus de 2 millions de téléspectateurs alors que Tottenham-OM, 1,45 million. Voilà encore un manque que l'Olympique de Marseille va devoir combler dans les prochaines années sur son rival parisien. Il faut dire que depuis leur arrivée au PSG en 2011, les Qataris n'ont pas manqué de mettre les moyens pour faire de leur nouveau club une marque internationale, avec l'effectif de stars qui va avec. Pour le moment, l'OM compte néanmoins un avantage non-négligeable par rapport au PSG : avoir déjà remporté la Ligue des champions, en 1993.