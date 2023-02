OM-PSG : Igor Tudor prêt à tenter une dinguerie !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Ce mercredi, l’OM affronte le PSG en huitième de finale de la Coupe de France. Un match pour lequel Igor Tudor sera privé de trois défenseurs.

En effet, Éric Bailly et Leonardo Balerdi sont suspendus. Ces deux absences sont connues depuis longtemps, mais il a fallu y rajouter mardi celle de Nuno Tavares, victime d’une petite blessure à la cuisse et qui sera absent une dizaine de jours. Le casse-tête est énorme pour Igor Tudor puisque les trois absents sont des potentiels titulaires. En défense centrale, les solutions ne sont pas nombreuses avec seulement Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Sead Kolasinac. Mais si le Bosnien joue en défense centrale, il ne peut pas jouer piston gauche… or, il s’agit de la doublure de Nuno Tavares. Dès lors, à en croire les informations de L’Equipe, Igor Tudor est tenté d’innover avec un choix extrêmement surprenant. Le quotidien national affirme que mardi soir, le staff envisageait de titulariser Valentin Rongier… en défense centrale.

Valentin Rongier en défense centrale contre le PSG ?

Avec le retour sur le banc des remplaçants de Dimitri Payet, l’ancien Nantais portera le brassard de capitaine face au PSG ce mercredi soir. Et à la surprise générale, Valentin Rongier pourrait évoluer dans la ligne des trois défenseurs centraux, aux côtés de Chancel Mbemba et de Samuel Gigot, ce qui permettrait à Igor Tudor de jouer avec Jonathan Clauss et Sead Kolasinac dans les couloirs. Cette innovation totalement dingue tenait la corde mardi soir, mais rien ne dit que Tudor optera définitivement pour ce choix. L’entraîneur olympien a une autre solution, qui parait moins risquée, sous le coude : celle de placer Kolasinac avec Gigot et Mbemba en défense, de basculer Clauss à gauche et de titulariser Ünder ou Kaboré au poste de piston droit. Malgré les absences, l’entraîneur de l’OM a des solutions. A lui de trouver les bonnes pour défier le PSG de Messi, Neymar ou encore Hakimi ce mercredi dans un Vélodrome plein comme un œuf.

Les deux compos probables de l'OM :

Lopez - Rongier, Mbemba, Gigot - Clauss, Veretout, Guendouzi, Kolasinac - Malinovskyi, Ünder, Alexis Sanchez.

Lopez - Mbemba, Gigot, Kolasinac - Ünder, Veretout, Rongier, Clauss - Malinovskyi, Guendouzi, Alexis Sanchez.