OM-PSG : Domenech vote Marseille, l'OM tremble

Pour la deuxième fois en deux semaines, le PSG se déplace sur le terrain de l'OM, cette fois pour un match comptant pour la 25e journée de la Ligue 1. Raymond Domenech a livré son analyse concernant cette rencontre et s'est mouillé pour désigner un favori.

Si cette fois-ci le PSG va pouvoir compter sur Kylian Mbappé pour affronter l'OM, la tâche sera tout de même difficile. Marseille est sur une forme éclatante depuis la fin de la trêve internationale et enchaîne les victoires en championnat. Au contraire, Paris est dans la tourmente avec des résultats décevants et un climat austère. Si le PSG est leader de la Ligue 1, l'OM pourrait revenir à deux points du rival en cas de victoire dimanche au stade Vélodrome. Pour Raymond Domenech, malgré l'effectif du PSG, le club de la capitale ne part pas favori contre Marseille. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France s'est exprimé concernant le classique sur le plateau de l'Équipe du Soir.

Le PSG n'est pas favori contre l'OM

« Quand on voit le match face à Lille, on ne peut pas dire que Messi soit rayonnant. Le PSG n’est pas favori face à Marseille, Mbappé peut faire la différence, mais si on regarde les dynamiques des deux équipes, Marseille est devant. Quand on voit les derniers résultats du PSG et surtout la manière de jouer, ce manque de consistance, les difficultés dès qu’il y a une pression athlétique, la manière dont ils se diluent. Je ne vois pas comment on peut mettre le PSG favori », a déclaré l'ancien entraîneur du FC Nantes qui estime que l'OM est favori dans ce match qui pourrait complètement relancer la course au titre si Marseille parvient à s'imposer une nouvelle fois dans son antre. L'OM aura l'occasion de confirmer les dires de Raymond Domenech mais devra toutefois se méfier car Kylian Mbappé est bien décidé à enfiler le costume de sauveur pour le PSG.