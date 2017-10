OM : Pourquoi trouver un sponsor maillot est si dur même pour l'OM ?

Dans : OM, Ligue 1.

Cette saison, le maillot de l'Olympique de Marseille est vierge d'un sponsor principal, le contrat avec Intersport n'ayant pas été renouvelé. Mais, depuis quelques jours, la rumeur d'un accord avec Orange circule du côté du Vélodrome, où la société de télécom a déjà signé un contrat de naming. Mais, si l'OM touchait 6ME par saison avec Intersport, il n'est pas acquis que le club provençal fasse un énorme pas en avant financier avec un nouveau sponsor. En effet, comme l'a expliqué un ancien secrétaire général de l'Olympique de Marseille sur Le Phocéen, cet emplacement n'est pas une si bonne affaire que cela.

« Le problème du sponsor maillot, c'est qu'il est assez difficile d'en déterminer la valeur, et très peu de clubs français parviennent à décrocher de gros contrats. Il y a l'OM, qui fait de grosses audiences tv, Lyon avec Aulas qui a toujours bien négocié, et bien sûr Paris avec des contrats hors marché, car le prix est souvent fait en fonction des besoins du club. Les candidats ne se bousculent pas au portillon, car en général les clubs demandent un engagement sur plusieurs années, ce qui refroidit énormément les entreprises. Il y a trop d'inconnues sur les résultats, par exemple, mais aussi tout ce que peut entraîner un club de football comme les affaires de violence, de dopage et bien sûr un éventuel écroulement sportif, explique Laurent Malfettes, qui se montre très précis sur le sujet. Le sponsor maillot, c'est un peu un mythe. Ce n'est absolument pas l'emplacement publicitaire le plus favorable. C'est même souvent le moins favorable par rapport au prix demandé. Quand tu as dix millions à mettre et que tu calcules le nombre de spots publicitaires tv que tu peux acheter, par exemple, c'est colossal. En terme de visibilité, le maillot est beaucoup plus aléatoire.... »