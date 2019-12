OM : Pourquoi Lihadji peut quitter Marseille pour Lille ?

Dans : OM.

En dépit des gros efforts effectués par les dirigeants, Isaac Lihadji peine à se rapprocher de la signature de son premier contrat professionnel à l’OM, son club formateur.

Conscient que ce dossier n’avait que trop duré, Andoni Zubizarreta a effectué récemment une proposition jugée à la hauteur des attentes de l’international U17 français. Il s’agit d’un contrat professionnel de trois ans, avec un salaire de 35.000 euros par mois et une prime à la signature de 500.000 euros. L’idée serait de rapidement signer pour permettre ensuite au joueur d’intégrer la rotation d’André Villas-Boas, comme cela a été convenu avec l’entraineur portugais. Mais l’entourage de Lihadji ne l’entend pas de cette oreille et fait durer le suspense, pour se diriger doucement vers la sortie.

De nombreux clubs européens se sont renseignés, mais selon Foot Mercato, c’est Lille qui a accéléré ces dernières heures. L’ailier marseillais s’est vu proposer un contrat avec un meilleur salaire (45.000 euros par mois), et une plus grosse prime (1.000.000 euros), mais surtout une place de titulaire ou presque la saison dernière, avec la vente prévue de Jonathan Ikoné lors de l’été 2020. Résultat, le joueur est très tenté, d’autant que selon le média spécialisé, l’environnement marseillais et la pression lié à son statut de pépite du club ne l’encouragent pas à rester à l’OM, mais plutôt à s’en éloigner. Dès lors, l’idée de rejoindre Lille, un club qui fait confiance aux jeunes et leur laisse le temps de progresser si nécessaire, est en train de faire son chemin dans la tête du jeune Lihadji.