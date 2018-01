OM : Pour 9 ME, l’OM lâchera-t-il Mitroglou ?

Dans : OM, Mercato.

Arrivé l’été dernier pour 15 ME, Kostas Mitroglou n’est pour le moment pas le buteur attendu, c’est le moins que l’on puisse dire.

Peu impliqué dans le jeu, rarement à la finition, il semble désormais complètement perdu sur le terrain et n’est plus considéré par Rudi Garcia comme son buteur numéro 1. Et son dernier match catastrophique à Epinal en Coupe de France n’arrange pas les choses, alors que le marché des transferts se termine dans quelques jours. Résultat, l’intérêt venu de Turquie pourrait bien permettre à l’OM de limiter la casse tant bien que mal, même si la perte financière serait assez terrible sur six mois.

En effet, selon France Football, la valeur de l’attaquant grec serait désormais de 9 ME, et il semble difficilement concevable de voir Analyaspor aller au-delà de ce montant. Et comme les droits du joueur n’ont été vendus qu’à 50 % à l’OM l’été dernier, Marseille ne récupérait que 4,5 ME d’un tel transfert. Autant dire que la perte sèche s’élèverait à 10,5 ME en seulement six mois. Voilà pourquoi les dirigeants olympiens préfèrent attendre un hypothétique réveil de Mitroglou avant de parler d’échec pour l’ancien joueur du Benfica.