OM : Pol Lirola a un mot d'excuse pour se faire pardonner

Par Claude Dautel

Pol Lirola a patienté longtemps cet été avant que l'Olympique de Marseille et la Fiorentina s'entendent pour son transfert définitif. Le défenseur espagnol le paie probablement.

Il a animé à lui seul le mercato de l’OM sur les réseaux sociaux, car après un prêt d’une saison à Marseille, la Fiorentina a traîné les pieds à valider son transfert définitif à Marseille, mais Pol Lirola a finalement eu gain de cause et a signé un contrat jusqu’en 2026 avec le club phocéen. Cependant, si le défenseur espagnol de 24 ans avait emballé les supporters provençaux lorsqu’il avait rejoint l’OM le 12 janvier dernier, on ne reconnaît plus trop Pol Lirola depuis le début de l’actuel championnat. L’heure n’est pas aux doutes, puisque Jorge Sampaoli compte clairement sur lui, mais l’ancien joueur de la Viola a bien du mal à trouver ses marques, l’entraîneur argentin n’étant pas décidé à figer le positionnement de son défenseur.

Pol Lirola souhaite que Jorge Sampaoli l'installe à un poste

Interrogés par Fabrice Lamperti, des proches de Pol Lirola avouent sans problème que cela ne contribue pas du tout à aider le joueur espagnol à retrouver les sensations qu’il a connues la saison passée. « Ces changements de poste le perturbent un peu. Il joue à des postes qui ne lui sont pas familiers et il fait ce qu’il peut. On peut remarquer la différence entre ceux qui ont fait la pré-saison avec l’équipe et ceux qui ne l’ont pas faite. Pol est un diesel, il est toujours meilleur en deuxième partie de saison, on espère qu’il améliorera ses prestations et qu’il continuera à servir l’équipe. Contre la Lazio, il donne un super centre à Milik. Si le gardien ne la sort pas, on aurait parlé d’un autre match de sa part… », fait remarquer, dans le quotidien régional, l’entourage du défenseur espagnol.