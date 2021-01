OM : Pol Lirola à Marseille, c'est officiel !

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille a officialisé ce mardi midi le transfert de Pol Lirola en provenance de la Fiorentina, le défenseur espagnol est prêté jusqu'à la fin de saison avec option d'achat.

Cette fois c'est signé, après avoir passé lundi sa visite médicale à la commanderie, Pol Lirola s'est engagé pour six mois avec l'Olympique de Marseille, le club phocéen ayant une option d'achat sur le jeune défenseur de la Fiorentina. « Le latéral droit de la Fiorentina est prêté avec option d'achat à l’Olympique de Marseille jusqu’à la fin de la saison. Pol Mikel Lirola Kosok est né le 13 août 1997 à Mollet del Vallès en Catalogne. En équipe de jeunes, il évolue au RCD Espanyol. En janvier 2015, il est prêté à la Juventus. En Italie, il joue avec les U19 et la primavera avant de connaître l’équipe fanion pour les matchs de préparation de la saison 2016-17. Avant le début du championnat, il est prêté à l’US Sassuolo pour deux années. Avec les « vert et noir », il découvre le Calcio et l’Europa League. En trois saisons à Sassuolo, il dispute 93 matchs et marque 4 buts. Au mercato estival 2019, il s’engage avec la Fiorentina. Sous le maillot de la Viola, il est un titulaire indiscutable sur le flanc droit (52 matchs). International espoir, il a remporté le championnat d’Europe 2019 de la catégorie avec l’Espagne. Rapide, technique, bon centreur et doté d’une excellente vision du jeu, Pol Lirola est, sur le côté droit, capable d’évoluer en défense mais également un cran plus haut au milieu », précise, dans un communiqué, l'Olympique de Marseille.