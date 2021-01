OM : Nabil Djellit attaque Eyraud et les casseurs

Dans : OM.

De nombreux spécialistes réagissent aux terribles évènements survenus à la Commanderie samedi après-midi. Pour Nabil Djellit, l'OM est en train de perdre son âme.

Les amoureux de l'OM espéraient sans doute un meilleur début d'année 2021. Sportivement, les Olympiens sont à la peine. Au coeur d'une série de 3 défaites consécutives en Ligue 1, les Marseillais pointent à une décevante 7e place. Alors que la tension au sein du vestiaire n'est plus un secret pour personne, notamment entre Florian Thauvin et Dimitri Payet, la patience des fans marseillais ne tenait plus qu'à un fil. Une situation qui a finalement fini par dégénérer samedi en début d'après-midi, avec plusieurs centaines de supporters qui ont pénétré dans la Commanderie, déclenchant même un début d'incendie. Nabil Djellit, consultant pour la chaîne l'Equipe, a regretté la situation dans un post sur son compte Twitter.

« L’OM perd son âme. C’est un club qui devient plus marketing que sportif. JHE est en train de le vider de sa substance alors que c’est ce qui fait sa force… Désastreux pour l’image de l’OM. Peu importe les doléances, la violence est inacceptable. Les joueurs n’ont pas à subir ce déferlement de haine… » a écrit le journaliste. Principale cible des fauteurs de troubles, Jacques-Henri Eyraud a réagi dans un communiqué, évoquant une attaque inqualifiable. À la tête du club depuis son rachat par Frank McCourt en 2016, le président de l'OM est régulièrement critiqué par les supporters pour sa mauvaise gestion ainsi que sa communication désastreuse. Bien que le club appelle à l'apaisement, la situation a pris une telle ampleur qu'on imagine mal comment la cote de popularité de l'homme de 52 ans pourrait augmenter.