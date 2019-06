OM : Plouf, la bonne idée mercato de Zubi tombe à l'eau

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Nîmes.

Il y a deux semaines, La Provence révélait l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour le défenseur nîmois Anthony Briançon.

Véritable pilier des Crocos cette saison, le natif d’Avignon est un joueur suivi de longue date par Andoni Zubizarreta, qui voit en lui un joueur capable d’intégrer la rotation des défenseurs centraux avec Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car la saison prochaine, d’autant que sa valeur marchande se situe aux alentours de 6 ME. Un prix abordable pour Marseille malgré les difficultés financières du moment.

Le problème pour Andoni Zubizarreta dans ce dossier, c’est qu’Anthony Briançon est plus que jamais intransférable aux yeux des dirigeants de Nîmes. Une information confirmée par Yahoo Sport. « La tendance pour Anthony Briançon n’est pas à un départ de Nîmes » explique le média, généralement bien informé au mercato. Reste maintenant à voir si l’intérêt de l’Olympique de Marseille, qui ne devrait pas laisser insensible Anthony Briançon, pourrait changer la donne dans les prochaines semaines. Et cela alors que le joueur est également courtisé par Rennes, Francfort et Watford cet été.