OM ‍: « ‍Pire que Diaby ‍», un joueur se fait humilier

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Un joueur recruté pour être un renfort immédiat est toujours porté disparu dans l'effectif marseillais, et cela a le don d'agacer les supporters de l'OM.

En grande difficulté en défense ces dernières semaines, l’OM ne peut pas se permettre de craquer ce dimanche face à une équipe de Brest connue pour son réalisme et sa faculté à jouer très vite dans la transition. Le danger est donc bien présent et Roberto De Zerbi aurait bien besoin de vrais défenseurs de métier pour faire face à ce danger. Ce sera encore très peu le cas au Vélodrome contre les Bretons, puisque Luiz Felipe n’est pas disponible pour cette rencontre. Recruté au mois de janvier pour apporter son expérience et sa science tactique à l’arrière-garde olympienne, l’Italien d’origine brésilienne n’a quasiment pas joué.

Entre mise en route compliquée et blessure à répétition, l’ancien de la Lazio Rome laisse tout le monde sur sa faim. Mais quand Roberto De Zerbi a annoncé son absence ce dimanche en raison d’un problème à l’oeil, les supporters de l’OM ont crié leur ras-le-bol de ne pas pouvoir compter sur un joueur qui se faufile à la 10e place des salaires du club, à 3,5 millions d’euros par an tout de même.

Une blague qui ne fait pas rire à l'OM

« C’est une blague ce joueur », « je crois que c’est la pire recrue des dernières années, et il y en a eu », « faut suspendre son salaire, c’est un emploi fictif », « Même Diaby a plus joué que lui », « c’est un sketch », « le mec est en sucre », ont déploré les supporters de l’OM totalement désabusés par Luiz Felipe, qui possède encore un an de contrat avec Marseille. Le vendre semble impensable, il faudra désormais espérer qu’il retrouve le chemin des terrains dans les derniers matchs de la saison, pour sauver la mise et éviter le fiasco total.