OM : Pierre Ménès voit ce France-Uruguay sauver Marseille

Dans : OM, Equipe de France.

Comme souvent, l’Olympique de Marseille étaient bien représentée lors du rassemblement tricolore, avec notamment les présences de Mandanda, Rami et Thauvin, trois champions du monde.

Les trois joueurs ont d’ailleurs souvent été accusés en cette première partie de saison, d’avoir toujours la tête en Russie et de ne pas avoir remis le bleu de chauffe pour lancer l’OM correctement. Adil Rami fait partie des joueurs régulièrement visés par cette accusation, et il faut dire que l’ancien lillois a pris part à des prestations très inquiétantes en défense à Marseille. Souvent appelé mais rarement utilisé, l’homme à l’extincteur a en tout cas saisi sa chance face à l’Uruguay, et cela pourrait bien aider l’OM à retrouver son défenseur pour Pierre Ménès.

« On ne peut pas dire qu’il ait été mis sur le gril par l’attaque uruguayenne, mais tout ce qu’il a fait était propre, avec de bonnes interventions défensives, une relance sobre et efficace et une concentration de tous les instants. Un match qui va l’aider à se remettre en selle avec l’OM », a livré le consultant de Canal+ sur son blog, persuadé qu’Adil Rami peut redevenir un dernier rempart solide. Le club provençal en a plus que besoin pour redresser la barre.