OM : Pierre Ménès effaré que l'OM mise encore sur Balotelli

Mario Balotelli n'a pas encore signé à l'Olympique de Marseille que certains s'interrogent sur la réelle capacité de l'attaquant italien à se relancer après plusieurs mois de dérive à Nice. C'est notamment le cas de Pierre Ménès qui ne voit pas comment Super Mario va pouvoir être immédiatement efficace avec l'OM, ce qui est pourtant le but de son éventuel recrutement par le club phocéen. Et le consultant de Canal+ de faire part de ses très grands doutes.

« L’OM se focalise donc à nouveau sur Balotelli. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais ça me semble être une folie. Le mec carotte depuis 6 mois et son caractère dans le vestiaire marseillais... vos avis ? Marseille a besoin de quelqu’un d’opérationnel tout de suite. Et Balotelli glande depuis 8 mois. Ça me parait impossible. Envie de le voir sous le maillot de l’OM ? Envie oui mais qu’est ce que ça va donner ? Pour moi le risque est trop important », a confié, via Twitter, un Pierre Ménès, pas très optimiste concernant cette opération à laquelle Jacques-Henri Eyraud semble énormément tenir durant ce marché des transferts. L'avenir dira qui a raison et qui a tort, du moins si Mario Balotelli venait à signer à l'Olympique de Marseille.